Registraduría activa la app ‘aVotar’ para las elecciones de los Consejos de Juventud

–La Registraduría Nacional del Estado Civil pone al servicio de los ciudadanos una nueva herramienta tecnológica con información de interés sobre las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se celebrarán el próximo 19 de octubre.

Se trata de la aplicación móvil ‘aVotar’, en la cual los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación y verificar si fueron designados como jurados de votación. En esta última opción, se informará el lugar donde deberán prestar el servicio, así como el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

De igual manera, a través de la app los jóvenes ciudadanos podrán conocer a los candidatos que aspiran a obtener una curul en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

“Seguimos adoptando herramientas tecnológicas para que los colombianos estén mejor informados sobre los procesos electorales del país. Hemos desarrollado esta aplicación para que los ciudadanos tengan acceso a contenidos de primera mano sobre este mecanismo de participación juvenil y ejerzan su derecho al voto de manera informada”, sostuvo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

La aplicación ‘aVotar’ ya se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store. También está disponible en versión web: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/.

En total, 11 millones 702 mil 436 jóvenes, entre los 14 y 28 años, están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo por segunda vez en la historia de Colombia el próximo 19 de octubre.

Del total de jóvenes aptos para sufragar, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres, quienes podrán votar en 19.869 mesas, distribuidas en 6.372 puestos de votación en todo el territorio colombiano.

Bogotá lidera el censo electoral nacional para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud con 1.728.112 jóvenes, seguida por el departamento de Antioquia con 1.540.652, Valle del Cauca con 967.762, Cundinamarca con 642.291 y Atlántico con 641.550.

Los jóvenes pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, dando clic en el botón ‘Grandes X Elección’ y luego en la opción ‘Consulta lugar de votación’. Los menores de 14 y 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano.

El documento de identidad que deben presentar los jóvenes para poder ejercer su derecho al voto es:

Jóvenes de 14 a 17 años: tarjeta de identidad.

Jóvenes de 18 a 28 años: cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones (digital o física).

Jóvenes que hayan solicitado su cédula por primera vez: contraseña del trámite de la cédula de ciudadanía de primera vez.

Jóvenes que cumplan los 18 años el mismo día de la elección: tarjeta de identidad.