Cortes de agua en Bogotá, Soacha, Tocancipá, Sopo y Gachancipá del 29 septiembre a 3 octubre

Conoce los cortes de agua en Bogotá y en los municpios Soacha, Tocancipá, Sopo y Gachancipá en Cundinamarca , programados durante la semana del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá, Soacha, ocancipá, Sopo y Gachancipá del 29 de septiembre al 3 de octubre

Lunes 29 de septiembre de 2025

Localidad de Engativá

Bochica 1. De la calle 83 a la calle 87, entre la carrera 94L a la carrera 96. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Suba

Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena. De la carrera 54D a la carrera 75, entre la calle 134 a la calle 153. Desde las 8:00 a. m. 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo

Localidad de Suba

Ciudad Jardín Norte. De la carrera 58 a la carrera 72, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Martes 30 de septiembre de 2025

Municipios Norte

Tocancipá, Sopo, Gachancipá Municipios de Tocancipá, Sopo, Gachancipá. Desde las 8:00 p.m. hasta por 3 horas. Debido a verificación de macromedidor

Localidad de Barrios Unidos

Entre Ríos. De la calle 80 a la calle 87, entre la carrera 63 a la carrera 68. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usme

Villa Israel, Antonio José de Sucre, Usminia. De la carrera 8 a la carrera 2A, entre la calle 99 sur a la calle 111A sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (sur de La Ac 3). De la diagonal 3 a la calle 40B sur, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86. De la avenida calle 3 a la diagonal 2, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

Puente Grande y Brisas de Fontibón. De la carrera 128 a la carrera 138A, entre la calle 17 a la calle 22D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

Guadual de Fontibón, la laguna de Fontibón, Sabana Grande, Carmen de Fontibón, San Pedro Robles. De la carrera 96 a la carrera 107A, entre la calle 17 a la diagonal 16. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 70B. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Salazar Gómez. Por la carrera 62 entre la calle 9 a la calle 11. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Puente Aranda

Milenta. De la transversal 53 a la avenida Carrera 68, entre la avenida Calle 26 sur a la avenida Calle 8 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Tunal. De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en redes de acueducto.

Localidad de Fontibón

Modelia. De la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida Calle 24 a la calle 25G. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Usaquén

Estrella del Norte, Las Orquídeas. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 153 a la calle 164. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Santa Barbara Occidental. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles 1 de octubre de 2025

Localidad de Usaquén

Santa Barbara, La Calleja, Country Club. De la calle 116 a la calle 135, entre la transversal 17 a la carrera 45. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay. De la carrera 3D a la carrera 2 este, entre la calle 48P sur a la calle 48D sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente. De la avenida Carrera 86 a la avenida Carrera 80, entre la calle 16C a la calle 10F. De la avenida Carrera 80 a la carrera 79A, entre la calle 11B bis a la calle 16. De la carrera 79A a la carrera 78, entre la calle 16 a la calle 11D. De la carrera 78 a la transversal 75, entre la avenida Calle 12 a la calle 16. Desde las 10:00 a. m. 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos. De la carrera 86 a la carrera 96A, entre la calle 13 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana, Rio Negro. De la carrera 45 a la transversal 60C, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Usaquén

Lisboa, Cedritos. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 134 a la calle 140. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Gachancipá

Gachancipá. De la carrera 1 a la vía Bogotá Tunja Norte sur, entre la calle 5A sur a la calle 10A. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes acueducto.

Localidad de Usaquén

La Carolina, Country Club. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 127 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.