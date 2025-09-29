Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 29 de septiembre al 5 de octubre 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre de 2025 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025:

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 1: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa

¡Ojo! No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

Recuerda que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogota? sin ninguna restricción. Conoce más detalles aquí: Conoce la única plataforma autorizada para tramitar el pico y placa solidario en Bogotá.