EE.UU: Macabro hallazgo en el tren de aterrizaje de un vuelo de American Airlines

–Los equipos que realizaban el mantenimiento de un avión de American Airlines que aterrizó este domingo en Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), procedente de Europa, hallaron a un polizón muerto en el tren de aterrizaje, informa ABC News.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) explicó que el cuerpo del pasajero que viajaba clandestinamente fue encontrado alrededor de las 9:00 (hora local), detallando que los agentes de la división aeroportuaria lo declararon muerto en el lugar.

«Estamos colaborando con las autoridades en la investigación», dijo la aerolínea en un comunicado dirigido al mencionado medio de comunicación. «Estamos profundamente entristecidos por esta noticia y apoyaremos la investigación del CMPD en todo lo que sea necesario. Las operaciones del aeropuerto continúan con normalidad», comentaron, por su parte, las autoridades del aeropuerto.

De acuerdo con el analista de aviación John Nance, a diferencia de lo que ocurre al subirse de forma clandestina en un tren, es casi imposible que un polizón en un avión sobreviva debido a los peligros y condiciones extremos a los que se expone, con temperaturas de hasta -51 ºC durante muchas horas. (Información RT).