La polémicas e «incendiarias» afirmaciones que hizo Petro en Nueva York por las cuales EE.UU le retiró la visa

–El presidente Gustavo Petro desató una gran polémica al exhortar al Ejército de EE.UU a desobedecer a su presidente Donald Trump, a quien acusó de ser cómplice del genocidio en Gaza y por ello, el gobierno estadounidense le retiro la visa. «Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del Ejército de los EE.UU. no apuntar contra la humanidad sus fusiles. ¡Desobedezcan la orden de Trump!, ¡Obedezcan la orden de la humanidad!», precisó el mandatario colombiano en una marcha de protesta contra Israel y el Gobierno de Benjamín Netayahu.

El llamado de Petro lo hizo luego de exhortar a la comunidad internacional y civiles con experiencia militar a conformar un «Ejército de la Salvación» por la paz y libertad de Palestina, asediada por las fuerzas militares de Israel. «Apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas», expresó.

«Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran Ejército que tiene que ser más grande que el de los EE.UU.», añadió Petro, quien llamó a los veteranos estadounidenses a dar el ejemplo.

Recordó que el Ejército de EE.UU. fue ejemplar y heroico cuando decidió sumarse a la lucha internacional contra el nazismo y el autoritarismo de Adolf Hitler en Alemania. «Hoy también la humanidad tiene que alzarse por la sagrada causa de la libertad», expresó.

ATENCIÓN ? #PetroEnLaONUXRTVC El presidente @petrogustavo les solicita a los militares del Ejército de Estados Unidos a “no apuntar contra la humanidad” y les pidió que “desobedezcan la orden Trump y obedezcan la orden de la humanidad" “Las naciones del mundo aportarán hombres… pic.twitter.com/A2wMJCfuJb — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 26, 2025

Por estos pronunciamientos, el Gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa al mandatario colombiano.

Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias. https://t.co/jhtnsBUlxz — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 27, 2025

«Llego a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EE.UU. No me importa. No necesito visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo», precisó en su cuenta en X. ESTA es la sigla en inglés de Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, sistema automatizado que determina la elegibilidad de los visitantes para viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.

«La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la Tierra», puntualizó.

Solo un funcionario del gobierno nacional se solidarizó con el presidente Petro:

Es la primera vez que EE.UU. revoca la visa de un jefe de Estado por comentarios en una visita a la ONU. Tanto Castro como Chávez dieron encendidos discursos en NY sin represalias. Esta acción mina la viabilidad de la Asamblea General y arriesga violar el Acuerdo de Sede de 1947. https://t.co/cjmaH7AORl — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) September 27, 2025

Previamente, el presidente Gustavo Petro, afirmó que si es necesario, él mismo tomará las armas para ir a Medio Oriente a luchar por la paz y la liberación del pueblo de Palestina.

«Si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo, que seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo», expresó el mandatario en una reunión de alto nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, celebrada en Nueva York.

En el Catatumbo uso parlantes y llegó a inaugurar escuelas y universidades https://t.co/shklRFt4lm — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Petro consideró que el momento de la diplomacia ha terminado. «Esperar más discursos no es posible, es el momento de la acción», remarcó, y agregó que cuando la diplomacia ya no funciona, «lo que siguen son las armas».

El mandatario señaló que «si no hay revoluciones en el mundo, la humanidad perece». Por eso, indicó: «La hora de la revolución ha llegado y no es en un país, es en el mundo entero, y el que no quiera creer que no crea, pero las multitudes arrasaran por las calles y darán certeza a estas palabras».

Con respecto a la situación en Gaza, Petro indicó que en Colombia se abrirá una lista para que voluntarios y voluntarias se sumen a la lucha por la «liberación de Palestina». «Abrimos el listado de voluntarios y voluntarias para ir a combatir en Gaza. Unámonos y seremos el Ejército más poderoso del mundo. Y la democracia será y cesará el genocidio, y podrá haber libertad en el mundo, porque una humanidad no es posible si no todas las personas que la integran son libres», señaló el mandatario.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro afirmó que la sede de la ONU debe ser retirada de Nueva York.

«El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al Ejército de EE.UU. y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EE.UU. ya no cumple con el derecho internacional», afirmpo y puntualizó: «La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York».

Ya en Colombia, el presidente Gustavo Petro, también en su cuenta en X, ratificó en un todo lo que dijo en la Asamblea General de la ONU y en las calles de Nueva York, y volvió a dirigirse a su homologo estadounidense:

«La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen», precisó.

Estos son los pronunciamientos que hizo el mandatario colombiano:

«La Humanidad está en contra del genocidio y en Colombia, hubo un genocidio en contra del pueblo, cuando unos conservadores facistas ordenaron que a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales, y continuó el genocidio después aliado al narcotráfico.

Nunca en ningún país del mundo, hubo un control de la mafia tan grande sobre el estado, como en el colombiano, nunca jamás en ningún país del mundo, la mafia pudo hacer tantas leyes y matar desde el poder mismo del Estado a centenares de miles de campesinos y jóvenes.

Nunca en ningún lugar del mundo, la mafia logró desalojar de sus tierras a millones de campesinos. La gobernanza narcotraficante que se construyó en Colombia fue genocida.

Luis Carlos Galán lo denunció y lo asesinaron por ello. Ese Galán que conocí personalmente como combatiente joven del M19, al que le dije que eramos hermanos, debe revivir en la voz de su ancestro, el comunero José Antonio Galán, descuartizado por los castellanos por ser rebelde

Los responsables de ese genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No sé rodee de genocidas

La humanidad pide que cese el crimen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crímen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza

La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen.

Respeto su familia y le dije a usted, que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mia, o donde quiera, pero hablando de tu a tu, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Ud no me respondió

Quítese las musarañas de sus asesores, vea a la humanidad con claridad y lo que acontece. No sé hacen unos Estados Unidos Grande matando bebés indefensos.

Ahora van a convertir en crímen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no deben haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre.

No deben caer misiles sobre la población civil de Gaza. No deben caer misiles sobre los jóvenes pobres al servicio del narco o a los campesinos que buscan como sobrevivir. No deben caer misiles sobre los migrantes que salen porque no aguantan la pobreza. Los migrantes no son criminales y no merecen la pena de muerte, hacerlo es un crímen contra la humanidad.

Aléjese Trump de Hitler, aún es tiempo. Yo recé por los soldados de los EEUU que en el frente de la batalla de la línea gótica, cerca a Florencia, la ciudad del renacimiento, en Italia, murieron por la libertad. Recé en su campo santo.

No mate usted la libertad, mis ancestros vivieron hace 30.000 años en América y construyeron lenguas, y arte y civilización. Sus ancestros apenas llegaron hace un siglo, pero eso no importa, usted es bienvenido en América, tierra de la libertad y en el país de Bolívar: la Gran Colombia, no se prohibirá que cualquier ciudadano de los EEUU, entré porque somos libres. Pero no entrará ningún criminal de guerra ni mucho menos un criminal contra la humanidad

No más Auschwitz, por petróleo, en medio de los business, hay tiempo para el amor y para la humanidad, dice la biblia

Libérese usted Trump, de esa esclavitud que será por generaciones.

Dije, y no es un crimen, que no se obedezcan las voces que ordenan a sus ejércitos disparar contra la humanidad.

Soy además de Colombiano que se enorgullece de su país, que ama, su enorme belleza tropical, su mar y sus montañas y sus culturas todas, tan hermosas como la naturaleza, un ciudadano europeo. No necesito su visa, pero iré solo cuando sea invitado por su pueblo.

No necesito siquiera viajar, Colombia es el corazón del mundo, y en sus tierras hay seres humanos que tienen en sus venas, todos los pueblos del mundo y puedo distinguir sus ancestros. Puedo conocer el mundo viajando por mi país.

Sergio, pensé que usted tenía convicciones democráticas. Ser presidente de Colombia no depende de los EEUU, depende del pueblo. Entienda que el pueblo es soberano. Mi estadía en la presidencia depende del pueblo, de nadie más, ni de usted ni de Trump. No volveré a a ver el Pato… https://t.co/WxtgTf4p89 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

No señor fuí muy claro en que los judíos deben respetarse y que espero del pueblo de Israel que se levanté contra un gobierno que defiende un genocidio. Qué después de frenar el genocidio deben tanto el pueblo de Israel como el pueblo Palestino resolver ellos mismos sus problemas… https://t.co/OYCFXblGgo — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Para la presidenta de la Cámara Colombo Americana, Maria Claudia Lacouture, la revocatoria de la visa al presidente Petro por parte de Estados Unidos es una decisión diplomática que refleja una inconformidad significativa del Gobierno estadounidense. Aunque en la práctica no significa un rompimiento de relaciones, sí añade tensión a una relación bilateral ya compleja y no facilita su conducción, precisó.