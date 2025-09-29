Vacunatón Nacional contra el VPH se realizará entre el 20 y 26 de octubre

–La Defensoría del Pueblo anunció una articulación estratégica con la Liga Colombiana contra el Cáncer y la Fundación Abrázame para fortalecer la prevención y el cuidado integral frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), en el marco de la Mesa Nacional de Vacunación contra esta infección.

La entidad garante de los derechos humanos acompañará la Vacunatón Nacional que se desarrollará del 20 al 26 de octubre de 2025, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y el lema Por ti, por mí, por todos ¡Vacúnate ya!. Esta jornada busca una amplia movilización social, institucional y territorial, con el fin de proteger a miles de familias, aumentar coberturas de vacunación y fortalecer la confianza ciudadana en la prevención.

La iniciativa contempla la implementación de la estrategia Mamá y papá tamizados, niño, niña y adolescentes vacunados, que incluye acciones simultáneas en el núcleo familiar: tamización temprana en personas adultas y vacunación en población infantil y adolescente.

El programa se fundamenta en tres pilares: el diagnóstico precoz como herramienta para reducir la carga de enfermedad, la atención integral para garantizar calidad de vida y la protección a largo plazo de las familias colombianas.

Eliminación de barreras administrativas

Entre los avances más significativos se encuentra la eliminación del consentimiento informado escrito, medida que permitirá agilizar los procesos de vacunación y ampliar coberturas, garantizando que ningún niño, niña o adolescente quede sin la protección que brinda la vacuna contra el VPH.

Los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud están orientados a identificar a la población susceptible y eliminar barreras innecesarias que limiten el acceso a la vacunación.

El VPH constituye la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y representa uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, así como de otros tipos de cáncer que afectan tanto a mujeres como a hombres.

Ante esta realidad epidemiológica, Colombia ha definido el fortalecimiento de las estrategias de vacunación como herramienta esencial de prevención primaria.

La Defensoría del Pueblo invita a toda la sociedad a unirse a este esfuerzo colectivo, incluyendo familias, instituciones educativas, entidades de salud y comunidades en general. Vacunarse contra el VPH es un acto de autocuidado, amor familiar y responsabilidad social. Con compromiso conjunto, se logrará reducir la incidencia del cáncer asociado a este virus y proteger la salud de las presentes y futuras generaciones.