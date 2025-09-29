Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias se realizará el 22 de octubre en Colombia

–?La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció para el 22 de octubre, a las 9:00 a. m., el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que pondrá a prueba la preparación y la capacidad de respuesta del país frente a desastres.??

Este año, por primera vez, el simulacro se evaluará en tiempo real desde el territorio. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, estará en la Central Hidroeléctrica Ituango, uno de los escenarios más estratégicos del país. EPM, autoridades locales y comunidades medirán su capacidad de respuesta ante un escenario de riesgo por inundación.

De manera simultánea, los 32 departamentos del país desarrollarán el simulacro en torno a las amenazas más relevantes de cada región.

“Colombia necesita seguir preparándose desde los escenarios de riesgo.

Por eso, este año estaremos en Hidroituango, acompañando a las comunidades y evaluando en terreno la capacidad de respuesta de una de las infraestructuras más importantes del país”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El Simulacro Nacional 2025 también promoverá: el fortalecimiento de los fondos territoriales de gestión del riesgo, la implementación de mecanismos de protección financiera frente a desastres, como pólizas o seguros para amparar bienes e infraestructuras, y la aplicación del protocolo de atención a animales en situación de emergencia.

La participación ciudadana ha sido clave para el éxito de este ejercicio.

En la edición anterior, más de 5,3 millones de personas participaron en 31 de los 32 departamentos, demostrando la importancia de la preparación colectiva ante situaciones de emergencia.

La UNGRD invita a la ciudadanía, entidades públicas y privadas, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a sumarse a la versión número 14 del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.??