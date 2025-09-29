Recompensa de $50 millones por autores de bloqueo de la Vía Panamericana entre Cauca y Nariño

–El ministro de Defesa Nacional, Pedro Sánchez, al concluir un Consejo de Seguridad en Pasto, Nariño, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que conduzca a la identificación de los criminales que intimidaron este domingo a transportadores y viajeros en la vía Panamericana que comunica a Nariño con Cauca, a la altura de El Bordo.

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa indicó que se activó de inmediato un despliegue operacional de la Fuerza Pública para restablecer la seguridad en la zona.

«Las capacidades de inteligencia, movilidad terrestre y aérea siguen en marcha para dar con la estructura terrorista involucrada y lograr la liberación de la víctima secuestrada», precisó.

Sánchez notificó que todas las capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura delincuencial responsable de este cobarde hecho, así como para liberar al conductor secuestrado.

“No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas con su cobardía realicen esta clase de acciones criminales”, puntualizó.

De otro lado, el ministro de Defensa anunció un plan de choque en los municipios de Pradera, Florida y Palmira, Valle del Cauca, para ayudar a afectar significativamente las economías que financian la violencia: el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

“Esperamos se ejecute con total efectividad y lo más rápido posible”, manifestó el ministro, quien destacó además que durante este Gobierno se ha incrementado un 7% el pie de fuerza en el departamento lo que ha permitido intensificar las operaciones en la región.

El ministro de Defensa anunció también el fortalecimiento de la seguridad en Buenaventura con 500 uniformados más, así como un destacamento del Gaula Militar, tropas de Fuerzas Especiales, 17 vehículos blindados adicionales y un radar de control. A esto se suman tres buques y once botes de la Armada Nacional.

