    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 29 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 29 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1216 – La 5ta 4 – Tarde 0584 – La 5ta 5

    Culona
    Día 2573 – Noche

    Astro Sol
    6816 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    0942 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 7662 – La 5ta 9 – Noche 3295

    Chontico
    Día 7942 – La 5ta 3 – Noche 3501 – La 5ta 2

    Cafeterito
    Tarde 3165 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 2938 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 633 – Noche

    Play Four
    Día 9598 – Noche

    Samán
    Día 0718

    Caribeña
    Día 0021 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 7747 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 8403 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6884 – La 5ta 2 – Tarde 1589 – La 5ta 2

