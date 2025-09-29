Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 29 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 29 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1216 – La 5ta 4 – Tarde 0584 – La 5ta 5
Culona
Día 2573 – Noche
Astro Sol
6816 – Signo Virgo
Pijao de Oro
0942 – La 5ta 4
Paisita
Día 7662 – La 5ta 9 – Noche 3295
Chontico
Día 7942 – La 5ta 3 – Noche 3501 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 3165 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 2938 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 633 – Noche
Play Four
Día 9598 – Noche
Samán
Día 0718
Caribeña
Día 0021 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 7747 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 8403 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 6884 – La 5ta 2 – Tarde 1589 – La 5ta 2