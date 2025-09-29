Suspendidas actividades en establecimientos de juegos y apuestas en Barrancabermeja

Foto: Ministerio del Trabajo

El ministerio del Trabajo, a través de la oficina especial de Barrancabermeja, ordenó la paralización preventiva de trabajos y actividades en los establecimientos de comercio de Juegos y Apuestas La Perla S.A.

La medida, de carácter indefinido, se adoptó luego de la inspección realizada en las instalaciones, con el fin de proteger la seguridad y la salud de las y los trabajadores.

“De acuerdo con el Auto número 0481, la decisión de la entidad se dio tras detectar situaciones que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas, como el espacio de trabajo limitado para el desarrollo de las actividades diarias y el incumplimiento en la afiliación a la seguridad social”, explicó el director de la oficina especial de Barrancabermeja, Jeferson Vera Lara.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, recalcó que este tipo de acciones hacen parte de la labor de inspección, vigilancia y control: “Actuamos con decisión para hacer cumplir la ley y proteger la vida y los derechos laborales. La dignidad en el trabajo no es negociable”.

La cartera laboral subrayó que esta paralización no implica la suspensión de los contratos laborales, ni afecta de ninguna manera los derechos de los trabajadores y colaboradores.