Trump amenaza a Hamás si no acepta su plan de «paz eterna»

–(Foto @WhiteHouse). El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes a Hamás con su destrucción en caso de que el grupo palestino no acepte su plan de la «paz eterna».

«Israel contaría con todo mi apoyo para terminar de destruir la amenaza de Hamás. Pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. […] Pero si no, como sabes, Bibi, contarías con todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer. Todos entienden que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro que exista en la región, y el peligro es causado por Hamás», manifestó.

???? La amenaza de Trump a Hamás si no acepta su plan de la "paz eterna" El mandatario aseveró que en caso de rechazo EE.UU. proporcionará su apoyo a Israel para destruir al grupo palestino.https://t.co/nNJZxUOQgL pic.twitter.com/Z2RpEAscSA — RT en Español (@ActualidadRT) September 29, 2025

El mandatario expresó la esperanza de que Hamás dé una respuesta positiva, pero aseguró que el grupo es la única parte que aún no ha proporcionado respuesta a su propuesta de paz para terminar el conflicto en la Franja de Gaza. «Todos los demás ya han aceptado. Pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva [de Hamás también]», indicó.

«Todos los que deseen ver el fin de la violencia y la destrucción deben unirse para exigir que Hamás acepte esta propuesta tan justa. Para que podamos poner fin a la guerra, recuperar a nuestros rehenes ahora mismo y tener una paz duradera», sostuvo Trump. No obstante, Trump admitió que «la tarea de construir la paz no será fácil».

La Casa Blanca publicó el proyecto para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, un documento que consta de 20 puntos y plantea un «fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan».

Netanyahu comentó que el plan de Trump se apega a los principios de su Gobierno, que incluye la demolición de Hamás y la administración de Gaza por medio de independientes. (Información RT).