Trump anuncia arancel del 100 % a todas las películas producidas fuera de EE.UU.

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que impondrá un arancel del 100 % a todas las películas que se produzcan fuera del territorio de su país.

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de EE.UU. por otros países, como si le robaran un caramelo a un bebé», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

«California, con su gobernador débil e incompetente, ¡se ha visto especialmente afectada! Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100 % a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos», informó.

«Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que EE.UU. vuelva a ser grande!», concluyó el presidente estadounidense en su publicación.



Los nuevos aranceles de Trump se inscriben en la estrategia de la Casa Blanca de condicionar el acceso al mercado estadounidense para la relocalización de fábricas en su territorio. Para el presidente, este tipo de presiones son necesarias para «proteger» a la industria estadounidense de la competencia extranjera y aumentar la manufactura nacional.

Sin embargo, analistas advierten que estas políticas, además de generar tensiones comerciales con socios clave, incrementa el costo de insumos a las empresas, ejercen presión sobre los precios para los consumidores dentro del país, repercutiendo negativamente en el mercado laboral. (Información RT).