Capturan a alias «rey» y «Daniel» cabecillas de subestructuras de disidencias del criminal Iván Mordisco

–En Corinto, Cauca, la Policia capturó a alias ‘rey’, cabecilla de la red de apoyo a al servicio de alias ‘Mordisco’. Este sujeto tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado y estaba vinculado al homicidio del subintendente José Yair Reyes Lucumí el pasado 25 agosto, hostigamientos a estaciones de Policía y al hurto de $44 millones al Banco Agrario en Corinto y Caloto.

También lideró ataques con cilindros bomba en Corinto el 27 mayo del 2025 que dejaron 2 uniformados lesionados. En la operación fue capturada su compañera sentimental e incautadas 2 pistolas, equipos de comunicaciones, 1 computador y material propagandístico.

En Corinto, Cauca, nuestra @PoliciaColombia capturó a alias 'Rey', cabecilla de la Red de Apoyo a al… pic.twitter.com/oGfr9T5qEn — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 28, 2025

Mientras tanto, en Mocoa Putumayo, la Policía, en coordinación con el Ejército, apoyados por la fiscalía, capturó por orden judicial a alias ‘Daniel’ cabecilla del grupo criminal del estructura 48 en Caquetá y Putumayo. Este individuo, según el Ministerio de Defensa, deberá responder por homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Es el responsable del homicidio de la líder social María Isabel Ramos Álzate cometido el 03 diciembre 2023, Solita Caquetá.

Este delincuente hacía parte del cartel de los más buscados. Con su captura avanzamos en la protección de líderes sociales y en el debilitamiento de estructuras criminales que afectan a Caquetá y Putumayo, destacó MinDefensa.

En Mocoa Putumayo, nuestra @PoliciaColombia en coordinación con @COL_EJERCITO, apoyados con la @fiscalia, capturó por orden judicial a alias 'Daniel' cabecilla del grupo criminal del… pic.twitter.com/FVzt7Ho5g2 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 29, 2025

Por otro lado, tropas del Gaula Militar, capturaron mediante orden judicial a alias ‘La Mona’ o ‘Bebecita’, quien sería la compañera sentimental de alias ‘Naín’, señalado como cabecilla de sicarios del grupo criminal autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Ella, cuya detención afecta de manera directa la logística de esta estructura delincuencial, tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir agravado.

Seguiremos adelantando operaciones conjuntas con el fin de atacar a quienes atentan contra la seguridad del Caribe colombiano.

A todos los delincuentes les llega la hora de responderle a la justicia. Tropas de @GaulaMilitares, gracias a un trabajo articulado entre el @COL_EJERCITO, la @FuerzaAereaCol y la @FiscaliaCol, capturaron mediante orden judicial a alias 'La Mona' o 'Bebecita', quien sería la… pic.twitter.com/YE9tJNVcWi — Mindefensa (@mindefensa) September 28, 2025

Esta captura se suma a los 23 integrantes de las mismas autodefensas de la Sierra Nevada y sus redes criminales, en operativos realizados por el Ejército, el Gaula Militar, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, en Valledupar, Santa Marta y varios municipios de La Guajira.

Entre los capturados hay integrantes activos y retirados de la Fuerza Pública, dedicados al tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta acción demuestra que no hay intocables: todo aquel que traicione su juramento a la patria será llevado ante la justicia.

Se incautaron armas, granadas, municiones, uniformes de uso exclusivo de la Fuerza Pública, material alusivo al grupo armado criminal, dinero y droga. Esta operación neutraliza un engranaje clave del abastecimiento ilegal y protege la vida de comunidades enteras.

Este resultado refleja la coordinación, inteligencia dominante y valentía de nuestra Fuerza Pública. Seguiremos actuando con transparencia, estrategia y contundencia para cerrar espacios al crimen organizado y garantizar la seguridad de todos los colombianos.