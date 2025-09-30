Bogotá cuenta con nueva línea de atención en temas policivos

Foto: Secretaría de Gobierno

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, puso en marcha una nueva línea de atención ciudadana que acerca los servicios policivos a la comunidad, resuelve dudas y facilita el acceso a información en materia de convivencia.

¿Cómo funciona este medio de contacto?

Línea de atención: (601) 338 70 00 – Extensiones 4603 y 4604

Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Allí, profesionales de la Dirección para la Gestión Policiva brindarán información sobre:

Comparendos y contravenciones: qué son, cómo se resuelven y cuál es la inspección competente.

qué son, cómo se resuelven y cuál es la inspección competente. Espacio público y actividades económicas: requisitos legales para abrir un establecimiento de comercio y orientación en procesos de Inspección, Vigilancia y Control.

requisitos legales para abrir un establecimiento de comercio y orientación en procesos de Inspección, Vigilancia y Control. Comparendos ambientales: rutas de atención, autoridades competentes y pasos a seguir.

rutas de atención, autoridades competentes y pasos a seguir. Audiencias y trámites policivos: información sobre procedimientos, derechos y deberes de la ciudadanía.

¿Por qué es importante este canal?

En una ciudad tan dinámica y diversa como Bogotá, las dudas frente a procesos policivos son frecuentes y muchas veces no está claro a qué entidad acudir o qué pasos seguir.

Con la línea de atención:

Se garantiza un acceso rápido y confiable a la información.

Se promueve la transparencia en los procesos policivos.

Se fortalecen los lazos de confianza entre ciudadanía e institucionalidad.

Se evitan trámites innecesarios y se facilita el cumplimiento de la normatividad vigente.

Un compromiso con la convivencia

Este esfuerzo se enmarca en las acciones de la Secretaría Distrital de Gobierno para garantizar el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) y del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, que prioriza mejorar los canales de atención ciudadana con cercanía y eficiencia.

Con esta línea de atención, la Secretaría reafirma su compromiso de trabajar junto a la ciudadanía para promover el respeto por el espacio público, el ambiente, la actividad económica responsable y la sana convivencia en la ciudad.

Comunícate ya al (601) 338 70 00 – Exts. 4603 y 4604. La información clara y oportuna es un derecho de todas y todos.