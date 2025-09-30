Bogotá inicia construcción de la Ruta Integral del Cáncer Infantil con expertos

La construcción de este documento servirá para definir un camino claro y coordinado para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer infantil, teniendo en cuenta la experiencia de los expertos que hacen parte de la mesa, quienes conocen la enfermedad y sus desafíos.

“La construcción de esta Ruta es un paso fundamental para articular los esfuerzos de todas las instituciones de salud públicas y privadas en Bogotá. Se espera que el trabajo conjunto con los expertos permita identificar las barreras actuales y proponer soluciones efectivas para que cada niño reciba la atención que necesita, en el momento oportuno”, indicó Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud.

El cáncer infantil es la tercera causa de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años en Bogotá; cada año se reportan, en promedio, 270 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Por ello, como Sector Salud se busca mejorar la atención de estos pacientes con servicios integrales que les permitan tener MAS Bienestar.

Para el 2025, con corte al mes de agosto, se han reportado en el Sistema Nacional de Vigilancia (SIVIGILA) 172 casos nuevos, representando una tasa de incidencia en la notificación de 10,3 casos por 100.000 menores de 18 años.

Durante el encuentro se revisó un primer borrador de la Ruta de Atención Integral de Cáncer Infantil, con el fin de socializar la propuesta y generar ajustes de acuerdo con las observaciones de los expertos. Esta Ruta incluye un componente predictivo y de concientización de estilos de vida saludable para la prevención del cáncer desde la primera infancia.

La Secretaría Distrital de Salud está comprometida con las niñas, niños y adolescentes que residen en Bogotá, por ello continuará convocando estas mesas, a las que se espera se sumen más profesionales de la salud, para consolidar una Ruta de Atención Integral para esta población.