Bogotá garantiza el bienestar de las llamas: conozca la historia de Asha y su cría Aarón

Foto: IDPYBA.

Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se adelantan acciones por la protección animal. Rescatada en delicadas condiciones de salud, Asha, una llama, logró sobrevivir, recuperarse y dar a luz a su cría Aarón tras un operativo interinstitucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en conjunto con la Policía de Bogotá.

Asha fue evaluada por nuestros veterinarios con el diagnóstico de desnutrición, problemas dermatológicos, anemia y parásitos que comprometían seriamente su salud, generando un concepto desfavorable que llevó a la Policía a aprehenderla dejándola en custodia del Instituto.

De inmediato fue trasladada a la clínica de medicina en la localidad de Usme, donde recibió cuidados veterinarios especializados; aunque su recuperación fue difícil e incluso tuvo que regresar su sitio de recuperación en condiciones críticas, una noticia sorprendió a todos: estaba en gestación.

El reto era enorme. Asha necesitaba tratamientos médicos con suministro de líquidos, antibióticos y cuidados permanentes para que su embarazo llegara a buen término. Finalmente dio a luz a Aarón.

Debido a sus problemas crónicos de salud y a que era primeriza, Asha rechazó a su cría, por lo que el equipo veterinario inició entonces un proceso de crianza artificial: con calostro bovino, leche suplementada y acompañamiento constante, Aarón logró salir adelante.

La cría pasó a una nueva etapa en la cual se alimenta con biberón, bajo la mirada atenta de profesionales y voluntarios, que trabajan para que conserve el vínculo con su madre y su especie, evitando riesgos de comportamiento en el futuro.

Foto: IDPYBA.

La historia de Asha y Aarón es un testimonio de resiliencia y cuidado, un recordatorio de que los animales también merecen segundas oportunidades. Gracias a la unión entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la academia y la ciudadanía, hoy Aarón representa una nueva vida, mientras Asha continúa en recuperación con la esperanza de que algún día pueda convertirse plenamente en la madre que su pequeño necesita.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene un convenio con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Antonio Nariño para operar la clínica veterinaria de Usme, trabajando en conjunto con la Policía Nacional y los hogares de paso aliados en Bogotá.

Actualmente, la actividad turística con llamas está permitida legalmente, pero a partir de la expedición de un decreto distrital para evitar la explotación económica, esta práctica debe concluir a finales del año 2026.