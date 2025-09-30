Detenido hombre por microtráfico en Bogotá  con más de 1.600 dosis

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá desmanteló un centro de microtráfico en la localidad de Ciudad Bolívar. En el procedimiento de seguridad fueron incautadas 1.600 dosis de estupefacientes.

En el allanamiento hecho por la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se logró la detención de una persona por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

“Gracias a las denuncias por parte de la comunidad, se llevaron a acabo seguimientos en esa vivienda donde se evidenció la comercialización por parte de los «Taquilleros» encargados de las ventas”, aseguró la teniente coronel Carolina Ibagué, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá .

En el registro se logró la incautación de 1.200 dosis de marihuana, 450 de bazuco y dinero en efectivo, al parecer producto de la actividad ilícita. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito que se le atribuye.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.