Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2025
Foto: Secretaría de Gobierno
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025
Martes 30 de septiembre 2025
- 9:00 a. m. – Plantón: Sinatrauniseguridad ¡Convoca a Mitin en contra de Seguridad de Colombia LTDA!
Universidad Externado de Colombia
Convoca: Sinatrauniseguridad
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Mujeres en movimiento trazos que nos representan
Calle 70 con Carrera 50
Convoca: DADEP
- 10:30 a. m. – Plantón: ¡Por la ley de esterilización!
Ministerio de Ambiente
Convoca: Andrea Padilla, senadora de la República
- 12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración «El corazón no olvida. Lucha” a los 40 años de la masacre del sur oriente Homenaje a José Alfonso Porras Gil
Casa del Pensamiento, Barrio Altamira
Convoca: Colectivo Épsilon
Jueves 2 de octubre 2025
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Jornada de resistencia por Palestina
Universidad Pedagógica Nacional
Viernes 3 de octubre 2025
- 8:30 a. m. – Marcha: Festival de la ciudadanía
IED Manuel Elkin Patarroyo
Sábado 4 de octubre 2025
- 12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Trigésimo séptima manifestación cultural “Por nuestra identidad cultural y el rescate de nuestras tradiciones folclóricas»
Colegio Isaac Newton
Convoca: Colegio Isaac Newton
- 6:30 p. m. – Plantón: Velatón por la vida y la libertad
Plaza de Bolívar
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.