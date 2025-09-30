Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Martes 30 de septiembre 2025

9:00 a. m. – Plantón: Sinatrauniseguridad ¡Convoca a Mitin en contra de Seguridad de Colombia LTDA!

Universidad Externado de Colombia

Convoca: Sinatrauniseguridad

Universidad Externado de Colombia Convoca: Sinatrauniseguridad 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Mujeres en movimiento trazos que nos representan

Calle 70 con Carrera 50

Convoca: DADEP

Calle 70 con Carrera 50 Convoca: DADEP 10:30 a. m. – Plantón: ¡Por la ley de esterilización!

Ministerio de Ambiente

Convoca: Andrea Padilla, senadora de la República

Ministerio de Ambiente Convoca: Andrea Padilla, senadora de la República 12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración «El corazón no olvida. Lucha” a los 40 años de la masacre del sur oriente Homenaje a José Alfonso Porras Gil

Casa del Pensamiento, Barrio Altamira

Convoca: Colectivo Épsilon

Jueves 2 de octubre 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Jornada de resistencia por Palestina

Universidad Pedagógica Nacional

Viernes 3 de octubre 2025

8:30 a. m. – Marcha: Festival de la ciudadanía

IED Manuel Elkin Patarroyo

Sábado 4 de octubre 2025

12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Trigésimo séptima manifestación cultural “Por nuestra identidad cultural y el rescate de nuestras tradiciones folclóricas»

Colegio Isaac Newton

Convoca: Colegio Isaac Newton

Colegio Isaac Newton Convoca: Colegio Isaac Newton 6:30 p. m. – Plantón: Velatón por la vida y la libertad

Plaza de Bolívar

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá