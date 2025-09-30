    • Bogotá

    Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2025

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025

    Martes 30 de septiembre 2025

    •  9:00 a. m. – Plantón:  Sinatrauniseguridad ¡Convoca a Mitin en contra de Seguridad de Colombia LTDA!
      Universidad Externado de Colombia
      Convoca: Sinatrauniseguridad
    •  10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Mujeres en movimiento trazos que nos representan
      Calle 70 con Carrera 50
      Convoca: DADEP
    •  10:30 a. m. – Plantón: ¡Por la ley de esterilización!
      Ministerio de Ambiente
      Convoca: Andrea Padilla, senadora de la República
    •  12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración «El corazón no olvida. Lucha” a los 40 años de la masacre del sur oriente Homenaje a José Alfonso Porras Gil
      Casa del Pensamiento, Barrio Altamira
      Convoca: Colectivo Épsilon

    Jueves 2 de octubre 2025

    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Jornada de resistencia por Palestina
      Universidad Pedagógica Nacional

    Viernes 3 de octubre 2025

    • 8:30 a. m. – Marcha: Festival de la ciudadanía
      IED Manuel Elkin Patarroyo

    Sábado 4 de octubre 2025

    • 12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Trigésimo séptima manifestación cultural “Por nuestra identidad cultural y el rescate de nuestras tradiciones folclóricas»
      Colegio Isaac Newton
      Convoca: Colegio Isaac Newton
    •  6:30 p. m. – Plantón: Velatón por la vida y la libertad
      Plaza de Bolívar

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

