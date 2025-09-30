-Dólar TRM $ 3,923.55 (vigente para 1 de octubre )

-Euro $ 4,606.20

-Bitcoin US$ 119.63930

Tasa de Interés

-DTF: 8,75%

-UVR: $ 394,63

-Tasa de Usura 25,01%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,88

-Petróleo Brent US$ 62,51