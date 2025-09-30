Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes septiembre 30, 2025 -Dólar TRM $ 3,923.55 (vigente para 1 de octubre ) -Euro $ 4,606.20 -Bitcoin US$ 119.63930 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,63 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,88 -Petróleo Brent US$ 62,51 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2025 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 1 de octubre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Gobierno entregará 2.000 hectáreas a Corpoica para profundizar en investigación agropecuaria Giovanni Alarcón M. jueves noviembre 10, 2016 Nacional Murió menor de un año por ataque de un perro en Medellín Andres Felipe Gama lunes enero 23, 2017 Nacional OTAN y Ministerio de Defensa Nacional se asocian para fortalecer lucha anticorrupción Giovanni Alarcón M. lunes agosto 1, 2016 Nacional Resultados de las loterías y chances de este domingo 17 de noviembre en Colombia Ariel Cabrera lunes noviembre 18, 2019