    -Dólar TRM $ 3,923.55 (vigente para 1 de octubre )
    -Euro $ 4,606.20
    -Bitcoin US$ 119.63930

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,75%
    -UVR: $ 394,63
    -Tasa de Usura 25,01%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,88
    -Petróleo Brent US$ 62,51

