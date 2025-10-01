    • Bogotá

    Así opera el pico y placa en Bogotá vehículos particulares durante octubre de 2025

    Foto de carros en vías de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

    Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de octubre de 2025, para vehículos particulares. ¡Toma nota y programa tus recorridos.

    La restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante este mes de octubre.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante octubre de 2025

    Semana del 1 al 5 de octubre

    Miércoles 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 2 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 3 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 6 al 12 de octubre

    Lunes 6  de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 8 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 11 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo  12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 13 al 19 de octubre

    Lunes festivo 13  de octubre: Aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

    Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 18 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo  19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 20 al 26 de octubre

    Lunes 20  de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo  26 de octubre: No aplica la medida pico y placa.

    Semana del 27 al 31 de octubre

    Lunes 27 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 29 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 30 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 31 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

    La medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital.

    A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., sólo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par;  de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se permite el ingreso de los vehículos con placas impares.

    Giovanni Alarcón M.
