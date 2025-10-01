Así opera el pico y placa en Bogotá vehículos particulares durante octubre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de octubre de 2025, para vehículos particulares. ¡Toma nota y programa tus recorridos.

La restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante este mes de octubre.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante octubre de 2025

Semana del 1 al 5 de octubre

Miércoles 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 6 al 12 de octubre

Lunes 6 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 8 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 11 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 13 al 19 de octubre

Lunes festivo 13 de octubre: Aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 20 al 26 de octubre

Lunes 20 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: No aplica la medida pico y placa.

Semana del 27 al 31 de octubre

Lunes 27 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

La medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital.

A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., sólo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se permite el ingreso de los vehículos con placas impares.