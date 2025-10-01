Hasta el 3 de octubre hay plazo para pagar la tercera cuota del predial

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda recuerda a los propietarios de predios en Bogotá que hayan realizado su declaración para acogerse al Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que este viernes, 3 de octubre, de 2025, vence el plazo para realizar el pago de la tercera cuota.

Este mecanismo permite a los contribuyentes dividir su obligación en cuatro pagos iguales durante el año, sin generar intereses ni recargos, siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos. Para 2025, 27 mil ciudadanos se acogieron a esta opción para facilitar el cumplimiento de su obligación tributaria.

“Es importante que los ciudadanos que se hayan acogido al pago por cuotas de su impuesto predial hagan la contribución de su segunda cuota antes del próximo viernes 8 de agosto, de lo contrario tendrán que hacer el pago de sus cuotas acumuladas, más los intereses generados por el no pago oportuno de esta cuota”, indicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

¿Cómo hacer el pago?

Los contribuyentes deben ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, dirigirse a la opción Consultas/Obligaciones pendientes/Cupones y generar su cupón de pago. Es fundamental habilitar las ventanas emergentes del navegador para completar el proceso.

El pago puede realizarse de forma virtual a través de PSE o presencialmente en las entidades financieras autorizadas, presentando el cupón impreso.

Próximas fechas del calendario SPAC:

Tercera cuota: 3 de octubre de 2025

Cuarta cuota: 5 de diciembre de 2025

Ventajas del SPAC:

Sin intereses si se cumple el calendario.

Flexibilidad de pago durante el año.

Acceso digital sin necesidad de desplazamientos.

Para más información, los ciudadanos pueden visitar la página oficial www.haciendabogota.gov.co o comunicarse a través de los canales de atención oficiales como la Línea 195, el WhatsApp institucional, o agendando citas presenciales o virtuales.