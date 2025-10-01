Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 2 y viernes 3 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 2 y viernes 3 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

——

Jueves 2 de octubre de 2025

—–

San Cristóbal

Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur

De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Los Mártires

Paloquemao

De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

San Pablo Jericó

Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Club Los Lagartos, Niza Suba,

De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Soacha

Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada

De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

—–

Viernes 3 de octubre de 2025

—–

Usaquén

El Toberín, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Chapinero

El Chico, Chico Norte, Chico Norte II Sector

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo