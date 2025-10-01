Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 2 y viernes 3 de octubre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 2 y viernes 3 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
——
Jueves 2 de octubre de 2025
—–
San Cristóbal
Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur
De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Los Mártires
Paloquemao
De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
San Pablo Jericó
Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Suba
Club Los Lagartos, Niza Suba,
De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Barrancas, Barrancas Norte
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipio de Soacha
Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
—–
Viernes 3 de octubre de 2025
—–
Usaquén
El Toberín, Las Orquídeas
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Chapinero
El Chico, Chico Norte, Chico Norte II Sector
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo