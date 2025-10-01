Cortes de luz este jueves 2 de octubre de 2025 en Bogotá, Mosquera, Zipaquirá y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 2 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 56 Sur a calle 58 Sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Bellavista. De la calle 73 a calle 75 entre carrera 1 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Porciúncula. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 74 a calle 76 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Chanco I. De la carrera 122 a calle 124 entre calle 13 a calle 15 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:15 a. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la carrera 40 a carrera 42 entre calle 8 a calle 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Barrancas Oriental Rural. De la carrera 5 a carrera 8 entre calle 166 a calle 170 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Granja Norte. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 6 a carrera 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Teresa. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 6 a carrera 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 186 a calle 188 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños de Cundinamarca

Municipio de Mosquera

Municipio de Mosquera. De la carrera 9 Este a carrera 11 Este entre calle 16 a calle 18 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipio de Zipaquirá

Municipio de Zipaquirá. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Tocancipá

Municipio de Tocancipá. Vereda La Fuente – Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.