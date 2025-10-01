Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 1 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 1 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7254 – La 5ta 4 – Tarde 0288 – La 5ta 6
Culona
Día 7828 – Noche
Astro Sol
4327 – Signo Acuario
Pijao de Oro
9830 – La 5ta 8
Paisita
Día 8901 – La 5ta 3 – Noche 6729
Chontico
Día 0598 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 2661 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 5853 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 912 – Noche
Play Four
Día 4911 – Noche
Samán
Día 8796
Caribeña
Día 2692 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 7586 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 8539 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 6514 – La 5ta 6 – Tarde 9525 – La 5ta 9