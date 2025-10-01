    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 1 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 1 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7254 – La 5ta 4 – Tarde 0288 – La 5ta 6

    Culona
    Día 7828 – Noche

    Astro Sol
    4327 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    9830 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 8901 – La 5ta 3 – Noche 6729

    Chontico
    Día 0598 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2661 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 5853 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 912 – Noche

    Play Four
    Día 4911 – Noche

    Samán
    Día 8796

    Caribeña
    Día 2692 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 7586 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 8539 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6514 – La 5ta 6 – Tarde 9525 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
