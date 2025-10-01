Fue abatido en Antioquia alias «el ecuatoriano» enlace de la banda de «los choneros» y el «clan del golfo»

–En el municipio de Rionegro, Antioquia, fue abatido por la Policía alias ‘el ecuatoriano’, enlace internacional de la estructura criminal «los choneros», aliado del cartel del clan del golfo. Este sujeto tenía antecedentes en Ecuador por tentativa de homicidio y asociación ilícita; había sido capturado en 2024 en Guayaquil en una “narcofiesta” de alias ‘Celso’, cabecilla de «los choneros», recuperando luego su libertad.

El criminal ingresó irregularmente a Colombia en 2024 para consolidar alianzas criminales con el cartel clan del golfo. Según el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía, utilizaba fincas en Antioquia como centros de acopio de armas y para acondicionar vehículos con cargamentos de droga rumbo a EE.UU.

En el operativo se capturaron 3 personas y se incautaron 2 camionetas, 1 fusil, 3 pistolas, munición, equipos de comunicación, joyas y dinero en efectivo.