Incautación récord de 3.5 toneladas de marihuana «creepy» de disidencias de las Farc en el Amazonas

–En una operación nocturna sin precedentes, Armada de Colombia incautó 3.5 toneladas de marihuana tipo ‘creepy’, propinando un golpe histórico a las finanzas de la estructura denominada ‘comandos de frontera’ de las disidencias de las Farc.

Las tropas localizaron dos embarcaciones artesanales tipo arawana, abandonadas en la ribera del río al notar sus tripulantes la presencia militar. Esta incautación, la más grande en la historia de la FNA_ArmadaCol

, evitó que más de 19 millones de dólares ingresaran al narcotráfico.

Con este resultado reafirmamos nuestro compromiso de proteger a la población civil, salvaguardar los recursos naturales y cerrar los corredores fluviales a las estructuras criminales.

Igualmente, en una operación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía, fueron desmantelados dos laboratorios ilegales pertenecientes al grupo disidente de las Farc Armando Ríos, del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. En estas infraestructuras se producían mensualmente más de 18.000 kilogramos de permanganato de potasio, sustancia utilizada para purificar la pasta base de coca mediante procesos de oxidación.

Con la cantidad incautada de este precursor químico, se habrían podido procesar aproximadamente 40.000 kilogramos de pasta base de coca, lo que representa una afectación estimada de 1600 millones de pesos a las economías ilícitas de esta estructura criminal.

De otro lado, entre los departamento de Huila y Caquetá la Policía Nacional, junto con la Fiscalía, interceptó 1,8 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión en la vía entre los municipios la Suaza-Florencia. El conductor, identificado como alias «Camilo» fue capturado. Este resultó ser integrante del frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias de las Farc.

El estupefaciente tenía como destino inicial Cartagena del Chairá (Caquetá), para posteriormente ser enviado vía fluvial a Brasil. Además, en el interior del vehículo, se halló un comprobante de pago por 30 millones de pesos, realizado por alias ‘El Mono’, integrante del frente ‘Dagoberto Ramos’.

Con esta operación policial se evitó la comercialización de más de tres millones de dosis, avaluadas en un millón de dólares.

En lo corrido de 2025, la Policía Nacional ha incautado más de 255 toneladas de marihuana.