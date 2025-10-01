    • Nacional Órden Público

    Muere oficial del Ejército en ataque con explosivos de disidencias de las Farc en Antioquia; 3 uniformados más resultaron heridos

    –El Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, unidad orgánica de la División 7 del Ejército, reportó este miércoles el asesinato del subteniente Brayan David Bello Serrano en una acción terrorista del frente 36 de las disidencias de las Farc, en la cual también resultaron heridos 3 uniformados más.

    Según el reporte militar, el hecho se produjo en la vereda Las Lomitas, del municipio de Anorí, Antioquia, donde una unidad de la Fuerza de Despliegue Rápido fue víctima de la activación de un artefacto explosivo improvisado instalado por el grupo ilegal armado, bajo la responsabilidad de alias Chejo y alias Primo Gay.

    El comando del Ejército Nacional rechazó con vehemencia estos actos criminales que atentan contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública y ponen en riesgo inminente a la población civil del sector, por lo que anunció que procederá a instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, por el uso de artefactos explosivos improvisados prohibidos por el derecho internacional humanitario.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también condenó la acción terrorista, advirtiendo que «la paz total» del presidente Gustavo Petro «ha recrudecido la violencia y envalentonado bandidos».

    Advirtió que cuando ambulancias ingresaron a la zona, para trasladar a los heridos, quedaron en medio del fuego cruzado: «grave violación al Derecho Internacional Humanitario».

    El personal médico está ileso y fuera de peligro.

    El mandatario informó que los soldados heridos son:

    •Santiago Salazar Cardona

    •Ángelo Ortiz Avendaño

    •Anuar Segundo Jarariyu Epieyu

