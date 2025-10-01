    • Bogotá

    Horarios y otros datos del pico y placa en Bogotá para taxis durante octubre de 2025

    Foto de taxis cirulando por una vía de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Te presentamos el calendario de pico y placa en Bogotá para taxis del miércoles 1 al viernes 31 de octubre de 2025. Recuerda que la medida rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según el último número de placa. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

    Calendario del pico y placa para taxis en Bogotá del 1 al 31 de octubre de 2025

    Semana del 1 al 5 de octubre

    Miércoles 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Jueves 2 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 3 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 4 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 6 al 12 de octubre

    Lunes 6  de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Martes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Miércoles 8 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 11 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Domingo 12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 13 al 19 de octubre

    Lunes festivo 13 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Sábado 18 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Domingo  19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 20 al 26 de octubre

    Lunes 20 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Sábado 25 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Domingo  26 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 27 al 31 de octubre

    Lunes 27 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 29 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Jueves 30 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

    Viernes 31 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

