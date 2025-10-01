Bogotá anunció 10.000 nuevos cupos de esterilizaciones de animales en octubre

Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anuncia la apertura de 10.000 nuevos cupos de esterilizaciones dentro de su campaña Corta a Tiempo, esterilizar salva.

Según Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, “Cada esterilización es una oportunidad para cortar a tiempo la sobrepoblación, el abandono y reducir el maltrato animal en nuestra ciudad cada vez más animalista”.

Las esterilizaciones se llevarán a cabo en nuestros puntos fijos de la Universidad Nacional de Colombia, en la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA en Engativá y en las cuatro unidades móviles que recorren las localidades.

El IDPYBA hace un llamado a la ciudadanía para programar sus turnos del mes de octubre iniciando desde ahora y conociendo el calendario de zonas de atención, ingresando a https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se reafirma el compromiso de seguir llegando a cada rincón de Bogotá con atención gratuita, segura y responsable, porque una ciudad que cuida a sus animales es una ciudad que cuida la vida.

También se podrán solicitar turnos por los siguientes canales:

• SuperCADES: Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo de servicio público de estrato 1, 2 o 3).

• Línea telefónica: 6477117.

• Sede Administrativa del IDPYBA: CRA. 10 No. 26-51, Torre Sur, Piso 8, Edificio Residencias Tequendama.

Requisitos para acceder al servicio:

Antes de la jornada:

• Los animales deben estar en buen estado de salud. Tener entre cuatro meses y ocho años, no pueden estar en celo ni gestación (en el caso de hembras). Deben pasar 45 días tras el parto o el celo para ser esterilizadas.

• De ser posible unos días antes del procedimiento realizar exámenes prequirúrgicos a los animales que van a ser esterilizados (Cuadro hemático, ALT y creatinina)

• Llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para alimento sólido y tres horas para líquidos antes de la operación.

Para el día de la jornada:

• El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses) y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

• Los caninos deben portar collar y traílla; bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ir en guacal o maletín especial para su transporte.

• Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica., así como una cobija, ya que sentirá frío después del procedimiento.

• Al finalizar el procedimiento tomar atenta nota de las recomendaciones del equipo médico.

El programa de esterilizaciones está enfocado en la atención de animales pertenecientes a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes, quienes han recibido apoyo especial para acceder a este servicio gratuito, así como en hogares de estratos 1, 2, y 3.

La esterilización no sólo salva vidas sino que también previene enfermedades, evita camadas nacidas en total vulnerabilidad, mejora el comportamiento de los animales y reduce el riego de abandono por parte de sus tenedores; por eso es clave que comprendamos que esterilizar es cortar a tiempo.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recuerda a la ciudadanía que este servicio es totalmente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero ni durante el proceso de agendamiento, ni en el desarrollo de la jornada.

Esterilizar a perros y gatos no solo mejora su calidad de vida, sino que también previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales y contribuye al control poblacional, reduciendo el riesgo de abandono.

El Instituto extiende una invitación a la ciudadanía para que participe en estas jornadas y se una a la construcción de una Bogotá más animalista.