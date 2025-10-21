Diego Dueñas suma su segunda medalla en el Mundial de Paracycling en Río de Janeiro

Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

El deportista colombiano Diego Dueñas continúa destacándose en el Campeonato Mundial de Paracycling en Pista que se lleva a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Tras haber ganado la medalla de bronce en la prueba de scratch, este domingo aseguró su segunda presea al quedar tercero en la competencia de eliminación clase C4.

En esta prueba, Dueñas se ubicó detrás del británico Archie Atkinson, quien ganó el oro, y del francés Gutién Le Reusseau, que se llevó la medalla de plata. Con este nuevo resultado, el bogotano suma dos medallas de bronce en el certamen, consolidando su gran actuación en territorio brasileño.

Con dos medallas en el Mundial, el ciclista del Equipo?Bogotá demuestra que está entre los mejores del mundo en su categoría y continúa sumando logros importantes en su carrera deportiva.