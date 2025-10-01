Los carteles mexicanos del narcotráfico aumentan su poder utilizando la IA para uso de drones, optimizar rutas, estafar, extorsionar, vigilar y «gobernar territorios digitales»

–(Imagen ilustrativa creada por inteligencia artificial-RT). El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya utilizan Inteligencia Artificial (IA) para hacer propaganda de sus actividades criminales, usar versiones modificadas de vehículos aéreos autónomos para el tráfico, extorsionar a víctimas, obtener ganancias con el llamado ‘fraude afectivo’ y cometer ‘phishing financiero’ (robo de dinero o identidad) y lavado de dinero.

Así lo revela el informe «El uso de la Inteligencia Artificial por redes criminales de alto riesgo», elaborado por el investigador Juan Manuel Aguilar, como parte del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto), financiado por la Unión Europea (UE).

«La ejecución del crimen con Inteligencia Artificial ya no es un escenario futurista: es una realidad que está reconfigurando el mapa criminal de América Latina. Lejos de los estereotipos de ciencia ficción, las redes delictivas en la región han comenzado a utilizar modelos generativos, algoritmos de automatización y sistemas de segmentación para estafar, extorsionar, manipular, vigilar o incluso gobernar territorios digitales», afirma el estudio.

«CJNG y el Cártel de Sinaloa han comenzado a integrar IA para optimizar rutas de tráfico de personas y drogas, mediante algoritmos de navegación y predicción de riesgo (…), [lo que les] permite evitar puntos de control, estimar tiempos de cruce y reducir exposición operativa», precisa la investigación, tras revelar que todo ello se logra mediante la contratación de ‘brokers’ digitales que se suman al crimen organizado.

También utilizan versiones modificadas de vehículos aéreos autónomos para el tráfico de droga en cantidades menores, la recopilación de inteligencia y el control de rutas de tráfico de ilícitos. «En el caso del CJNG y el Cártel de Sinaloa, la IA se articula con estrategias de propaganda, extorsión inteligente, reconocimiento facial y vigilancia territorial», añadió. (Infvormación RT).

De acuerdo al estudio, el uso de la IA en estos grupos refleja una evolución organizativa en el crimen organizado mexicano, ya que le permiten echar mano de tecnologías emergentes para trasladar parte de sus operaciones al espacio digital.

«Esta transición no supone el abandono de la violencia tradicional, sino su reconfiguración. En la actualidad, el control ya no depende exclusivamente del enfrentamiento armado, sino de la capacidad para generar amenazas verosímiles a través de medios digitales, simulando secuestros, suplantando identidades o manipulando emocionalmente a las víctimas mediante tecnologías algorítmicas», expresó.

Al mismo tiempo, estas organizaciones han comenzado a integrar la Inteligencia Artificial para optimizar cadenas logísticas delictivas, perfeccionar esquemas de lavado financiero multijurisdiccional y automatizar procesos operativos internos. Los beneficios son varios: reducir tiempos, costos y exposición humana en sus actividades de tráfico, extorsión y blanqueo de activos.

El CJNG, por ejemplo, ha centralizado el desarrollo de esquemas de extorsión automatizada con IA generativa. «Esta organización ha sido pionera en el uso de clonación de voz y ‘bots’ conversacionales para realizar fraudes emocionales, como el conocido ‘pig butchering’, en el que se construyen vínculos afectivos falsos con víctimas a lo largo del tiempo, hasta inducirlas a transferir grandes cantidades de dinero», precisó.

En el caso del Cártel de Sinaloa, agregó, ha adoptado una lógica de replicación descentralizada. «Diversas células operan de manera autónoma en la ejecución de campañas de ‘smishing’ [suplantación de funcionarios y manipulación de identidades digitales]. Este modelo facilita una rápida adopción de herramientas como ‘deepfakes’, traducción algorítmica o geolocalización automatizada, muchas veces sin necesidad de una estructura de mando centralizada», detalló.

El uso de la tecnología en estos cárteles dificulta su rastreo y neutralización por parte de las fuerzas de seguridad. «Ambos cárteles han entendido que la IA no es solo una herramienta técnica, sino una infraestructura operativa que permite mantener el control simbólico sobre personas, flujos financieros y territorios virtuales», señaló al advertir que el desafío de las autoridades es entender y desactivar las arquitecturas técnicas que sostienen la violencia automatizada. (Información RT).