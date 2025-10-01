SuperServicios inicia vigilancia especial a plantas de generación de energía eléctrica para verificar precios y disponibilidad real de la capacidad de generación; ACOLGEN responde

–La Superservicios inició vigilancia especial a las plantas de generación de energía eléctrica del país, con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia y la confiabilidad del mercado mayorista. Esta medida permitirá verificar precios, esquemas de mantenimiento, la disponibilidad real de la capacidad de generación y el uso eficiente del recurso hídrico. Se busca verificar precios, mantenimientos, disponibilidades y el uso eficiente de los recursos, en un contexto actual de alta hidrología que favorece los factores de confiabilidad y eficiencia del sistema.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la decisión obedece al comportamiento reciente de algunos agentes en el mercado mayorista de energía y a la oferta de precios en bolsa, pese a que actualmente el sistema atraviesa por condiciones de alta hidrología, que favorecen la disponibilidad de agua para la generación eléctrica.

«El objetivo principal de este seguimiento es garantizar la transparencia, eficiencia y confiabilidad del mercado, así como verificar que las decisiones de los generadores estén alineadas con la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica para los usuarios del país», precisó el organismo de control.

En el marco de esta actuación, la Superservicios concentra sus esfuerzos en:

-Verificar el cumplimiento normativo a través de acciones de vigilancia especial.

-Revisar los esquemas de mantenimiento e indisponibilidades reportados por los agentes para asegurar la disponibilidad real de la capacidad de generación.

-Analizar las metodologías utilizadas para la fijación de precios en relación con las condiciones del sistema.

Además, la entidad realizará la evaluación de los costos operativos en los que incurren los agentes, la verificación de vertimientos y el uso eficiente del recurso hídrico, así como la identificación de las causas de las desviaciones presentadas en los despachos programados frente a la operación real.

La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento institucional del sector energético, en beneficio de la prestación eficiente, segura y confiable del servicio público de energía para todos los colombianos.

RESPUESTA DE ACOLGEN

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, se pronunció así sobre la medida adoptada por la SuperServicios:

Frente al anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto al inicio de un proceso de vigilancia especial a las plantas de generación de energía eléctrica, Acolgen entiende la labor del ente de supervisión y solicita que el ejercicio de control se oriente a garantizar la transparencia y la confianza de los usuarios en el mercado eléctrico.

Además, el gremio informa que:

1. Los generadores actúan bajo un marco regulatorio estricto definido por la CREG, con la supervisión permanente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, y bajo el control operativo de XM. En ese contexto, las variaciones en los precios de bolsa obedecen a factores de mercado plenamente identificables, tales como cantidad de energía disponible en el sistema, compromisos contractuales, hidrología, costos de combustibles, arranques y paradas de unidades térmicas, y restricciones de red, entre otros.

2. Sugerir que las fluctuaciones en los precios de bolsa provienen de prácticas contrarias a un comportamiento leal en el mercado, carece de fundamento a menos que se cuente con evidencia técnica rigurosa. Por tal razón, es clave que la vigilancia anunciada se traduzca en conclusiones basadas en datos objetivos, evitando interpretaciones políticas que debiliten la credibilidad del mercado.

3. El verdadero reto que enfrenta eI país es la falta de entrada de nuevos proyectos. Entre 2021 y 10 corrido de 2025, los ingresos efectivos de nueva energía han estado por debajo de 10 esperado (7% en 2021; 28% en 2022; 17% en 2023; 25% en 2024; y apenas 1,6% en 2025). En un escenario de demanda creciente, este rezago es el principal factor detrás de la presión al alza de los precios y de futuros riesgos de desabastecimiento.

4. Acolgen reitera su disposición de seguir aportando a las conversaciones en el sector desde 10 técnico y proponiendo mejoras regulatorias que incentiven la inversión y faciliten el ingreso de proyectos de todas las tecnologías. La prioridad común debe ser garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible, a la altura de los desafíos de confiabilidad, seguridad y transición energética que enfrenta Colombia.