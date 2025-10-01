Fiscalía desmanteló en Bogotá concesionaria que estafó a más de 200 personas con falsas compras y ventas de vehículos

–Siete personas integrantes de una banda delincuencial que con la fachada de una concesionaria se apropio de 7 mil 700 millones de pesos de más de 200 personas con falsas negociaciones de vehículos, fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.

En total, la Fiscalía identificó a 202 personas que confiaron sus ahorros y vehículos a este concesionario ubicado en el norte de Bogotá, con la intención de adquirir carro. Luego de cerrar el negocio y esperar durante varios meses, nunca recibieron el vehículo esperado. Los vendedores desaparecieron, al igual que el automotor y el dinero entregado.

Actividades de policía judicial desplegadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron detectar y capturar en Bogotá a siete de los presuntos integrantes de este entramado de estafa, entre ellos el señalado articulador, Luis Felipe Rodríguez González. Los otros involucrados son Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

Más de 200 personas interesadas en la compra y venta de vehículo en Bogotá depositaron su confianza en un concesionario ubicado en el norte de la ciudad; sin embargo, fueron víctimas de un modelo de estafa en masa. Siete de los presuntos involucrados en las maniobras de engaño… pic.twitter.com/hIxTEfVCmg — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 1, 2025



Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, por los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados.

Por disposición de una juez de control de garantías, Rodríguez González deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás seguirán vinculados a la investigación.

Los elementos materiales probatorios indican que, entre 2019 y 2024, fueron contactados por redes sociales ciudadanos interesados en cambiar de carro. Los convencieron de entregar su vehículo con el supuesto de que les ayudarían a venderlo, y les pidieron un millón de pesos para avanzar en la negociación. Sin embargo, cuando las víctimas solicitaban los recursos o la devolución, no recibían respuesta ni restitución alguna.

Asimismo, se estableció que después de tener en custodia los bienes, los presuntos involucrados en el ilícito los habrían comercializado hasta tres veces con falsas promesas de compraventa, pero no entregaban el automotor.

En el curso de la investigación varios de los vehículos de las personas estafadas fueron recuperados en parqueaderos de Bogotá y Medellín (Antioquia).