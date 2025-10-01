Obras Metro de Bogotá: hay cierre en la avenida Caracas con avenida calle Sexta

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para continuar con el proyecto, en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de los carriles norte y central de la calzada norte, cierre total del paso peatonal y de la ciclorruta del costado norte de la intersección de la avenida calle Sextacon avenida Caracas, para la construcción del viaducto en la pila.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades, que iniciaron el 29 de septiembre de 2025, finalizará aproximadamente en un año.

Mapa 1.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Las personas que se movilizan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 6, podrán continuar transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada norte de la avenida calle Sexta (Mapa 2 – color rojo).

Mapa 2.

Tránsito peatonal

Los peatones deberán realizar sus recorridos por los senderos peatonales debidamente señalizados y habilitados para su tránsito, los cruces sobre la avenida Caracas se deberán hacer por el costado sur de la intersección (Mapa 3 – color magenta).

Tránsito de ciclistas

Los ciclistas que realizan el cruce en la avenida Caracas deberán tomar la ciclorruta que se habilitará y estará señalizada por el costado sur de la intersección (Mapa 3 – color azul).