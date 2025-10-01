Así rige el pico y placa para vehículos de carga en Bogotá durante octubre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Te presentamos el calendario definido de pico y placa para automotores de carga por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce los detalles aquí y planea tus recorridos!

La medida pico y placa en vehículos de carga en Bogotá, mayores a 20 años de antigüedad, opera los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m, según la placa de los vehículos.

Así es la distribución de las placas para vehículos de carga durante octubre de 2025

Sábado 4 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 11 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado 18 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 25 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Es importante aclarar que los vehículos de carga, mayores a 20 años, tienen restricción de circulación o pico y placa en Bogota? de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el dígito de la placa.