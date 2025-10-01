Plenaria del Senado aprobó proyecto pretende eliminar el «madrugón» en los colegios; la jornada escolar no arrancaría a las 7:00 a.m.

–El proyecto de ley por medio de la cual se prohíbe el «madrugón» en los colegios del país fue aprobado por la plenaria del Senado de la República y pasará ahora a la Cámara de Representantes para surtir sus dos últimos debates.

La iniciativa, radicada en septiembre de 2024, por los senadores Alejandro Carlos Chacón, Mauricio Gómez Amín, Guido Echeverri y Ariel Ávila, junto con los representantes Elizabeth Jaypang, Silvio Carrasquilla y Julián Peinado, pretende establecer que ninguna institución educativa del país, pública o privada, podrá iniciar sus clases antes de las 7:00 de la mañana en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

«Esta iniciativa ofrece a todas las familias colombianas optimizar el tiempo disponible en las mañanas, reducir el estrés asociado a horarios tempranos y mejorar el descanso necesario para el rendimiento académico y laboral de todos los integrantes de la familia», precisa su texto.

Según los promotores, iniciar la jornada a las 5:30 o 6:00 de la mañana, somete miles de niños y niñas y adolescentes a levantarse a las 4:00 a. m. o antes, especialmente en zonas rurales y en ciudades donde los tiempos de desplazamiento hacia los colegios son largos..

El proyecto resalta experiencias internacionales que alertan sobre las consecuencias negativas de esta práctica y que demuestran que la modificación en los horarios escolares beneficia no solo a los estudiantes, sino también a sus familias, al generar condiciones más justas y equitativas.

En este sentido, se destaca que en Colombia más del 50% de los hogares están encabezados por mujeres, según cifras del DANE, por lo que la medida también busca aliviar la carga en la organización familiar.

«Este cambio no solo responde a las necesidades biológicas y psicológicas de los estudiantes, sino que también promueve un entorno educativo más justo y equitativo de cada a las familias colombianas. Al permitir que los adolescentes, niños y niñas duerman lo suficiente, se favorece su bienestar integral, mejorando su salud física, su estabilidad emocional y su capacidad cognitiva», puntualiza el proyecto de ley aprobado, conocido como ‘estudio sin madrugón’, y que pasa ahora a sus dos debates finales en la Cámara de Representantes.

“Hay estudios que demuestran que cuando los niños madrugan demasiado y llegan muy temprano al colegio, no tienen la capacidad de atención, ni condiciones anímicas, emocionales, ni psicológicas para atender bien una clase”, afirmó el senador Guido Echeverri, uno de los promotores de la iniciativa

? APROBADO nuestro proyecto de ley Estudio Sin Madrugón que prohíbe el inicio de la jornada escolar antes de las 7:00 a.m. en todas las instituciones educativas públicas y privadas en los niveles inicial, preescolar, básica y media en Colombia. Todas las razones aquí ?? pic.twitter.com/Zty8vFAP9G — Guido Echeverri (@GuidoEcheverri) October 1, 2025

El senador por el Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, también autor del proyecto de ley, explicó que retrasar el inicio de la jornada académica contribuye a mejorar la calidad del sueño de niños, niñas y adolescentes, lo que repercute positivamente en su salud física, bienestar psicológico, atención, concentración y rendimiento escolar.

Alirio Barrera, Senador por el Centro Democrático, resaltó que, “después de aprobado este proyecto”, los estudiantes de colegio “no volverán a tener que madrugar a las 6:00 de la mañana”.

“Es injusto que una mamá le toque levantarse desde las 5:00 de la mañana a alistar su niño para llevarlo al colegio. Van a poder dormir una horita más, porque la entrada no puede ser antes de las 7:00 de la mañana en los colegios”, manifestó el congresista.

El articulado pretende también ajustar el artículo 85 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), sobre la jornada única. Al respecto, el proyecto establece que se deberá garantizar un mínimo de siete horas diarias de clases, distribuidas en unidades horarias de 45 minutos. En el caso de preescolar, la exigencia será de seis horas como mínimo.