Por obras del Metro hay cierre de dos carriles en la av. calle 19 con av. Caracas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para avanzar con la construcción del viaducto en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, obras que hacen parte del contrato EMB-163-2019 para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de dos carriles, en sentido occidente – oriente, de la avenida calle 19 con avenida Caracas. (Mapa 1).

Estas actividades se ejecutarán a partir del 30 de septiembre de 2025, desde las 10:00 p. m. por un periodo de seis meses en un horario de 24 horas.

Mapa 1.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos Las personas de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito.

Tránsito de vehículos particulares y vehículos de transporte público

Las personas que transitan en sentido occidente – oriente podrán desplazarse por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor, uno por la calzada sur y otro en contraflujo por la calzada norte entre la carrera 16 y carrera 13 (Mapa 2 – color azul).

Quienes se movilizan en sentido oriente – occidente, podrán desplazarse por los dos carriles que quedarán habilitados en la calzada norte (Mapa 2 – color rojo).

Mapa 2.

Rutas alternas

Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 19, podrán tomar la carrera 17 al norte y calle 24 al oriente (Mapa 3 – color rojo).

Los usuarios que se mueven en sentido oriente – occidente por la avenida calle 19, podrán tomar la carrera 10 al norte y avenida calle 26 al occidente (Mapa 3– color azul).

Mapa 3.

Traslado de paraderos

Los paraderos de transporte público ubicados en la calzada norte y sur de la avenida calle 19 afectados por el cierre, tendrán modificaciones en su localización (Mapa 4).

El paradero 250B00 ubicado sobre el andén costado sur de la avenida calle 19 entre carrera 17 y carrera 16, se traslada 100 metros al oriente de su ubicación actual (Mapa 4).

El paradero 249A00 ubicado sobre el andén costado norte de la avenida calle 19 entre carrera 13 y carrera 12 se traslada 95 metros al oriente de su ubicación actual, entre la carrera 16 y carrera 15Bis (Mapa 4).

El paradero 249B00 ubicado sobre el andén costado norte de la avenida calle 19 entre carrera 13 y carrera 12, se traslada 160 metros al oriente de su ubicación actual, entre la carrera 10 y carrera 9 (Mapa 4).

Mapa 4.

Tránsito peatonal

Los peatones podrán transitar por los andenes del costado oriental y occidental de la avenida Caracas y transversalmente, por la intersección semaforizada de los pasos adecuados en los costados norte y sur de la intersección (Mapa 5 – color morado).