Los activistas detenidos por Israel serán deportados; el resto de la Flotilla avanza hacia enclave palestino

–(Foto @anwaribrahim). La flotilla que transporta ayuda a Gaza aseguró este jueves que sigue «navegando con fuerza» rumbo a la costa del enclave palestino bloqueado por Israel, a pesar de que varios de sus barcos fueron interceptados por la autoridad naval israelí. Global Sumud afirmó que la mayoría de sus embarcaciones seguían su travesía, acercándose a la costa gazatí.

«30 barcos siguen navegando con fuerza hacia Gaza, a solo 46 millas náuticas (85 kilómetros) de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la marina de ocupación israelí», publicó la flotilla en la red social X (Twitter). El portavoz de Global Sumud, Saif Abukeshek, dijo que las fuerzas israelíes interrumpieron el viaje de 13 barcos que transportaban a unas 200 personas en total, entre ellas tres de México, dos de Colombia y dos de Argentina.

Debido a que las interceptaciones israelíes siguen, una actualización de la página de seguimiento de la propia flotilla muestra que ahora serían 23 los barcos que siguen su curso hacia territorio palestino. En las últimas horas han sido abordados tres barcos: el Oxigono, el All-in y el Captain Nikos, mientras que antes habían sido interceptados el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara.

La flotilla Global Sumud («sumud» significa «resiliencia» en árabe) se presenta como una «misión pacífica y no violenta». Partió de Barcelona a inicios de septiembre y está compuesta por unos 45 navíos con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había informado que detuvo sin incidentes «varios barcos» del grupo y que fueron «trasferidos a un puerto» del país. «Greta y sus amigos están sanos y salvos», añadió el mensaje, en referencia a la activista sueca Greta Thunberg, que forma parte de la flotilla y que se encontraba en una de las embarcaciones abordadas por las fuerzas de Israel.

Poco más tarde, el mismo ministerio anunció que deportará a Europa a todos los activistas interceptados. «Los pasajeros de Hamás-Sumud (sic) a bordo de sus yates se dirigen de forma segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los trámites para su deportación hacia Europa. Los pasajeros se encuentran sanos y salvos», dice un comunicado colgado en X.

Quiénes son los latinoamericanos que viajaban a Gaza en la flotilla interceptada por Israel y que serán ahora deportados?

Los nombres fueron confirmados por colegas y organizaciones a través de redes sociales. Al menos siete son ciudadanos mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, reportó la periodista Laura Sánchez Ley.

Desde Colombia viajaban Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes —según la delegación colombiana— fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación. Sus compañeros convocaron a movilizaciones en Bogotá y Medellín frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) para reclamar apoyo y exigir su liberación, informó el medio Caracol.

El medio La Izquierda Diario confirmó también la participación de una delegación argentina, conformada por los dirigentes de izquierda Celeste Fierro y Ezequiel Perezzini. Desde Brasil, viajaba Bruno Gilga, corresponsal de Esquerda Diario, que formaba parte de la misma tripulación. Todos fueron apresados tras la operación de la Marina israelí en aguas del Mediterráneo oriental. (Información DW y RT).