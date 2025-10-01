Obra teatro ‘Suite Akhunov del Colegio del Cuerpo’, llega hoy al Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Foto. Idartes

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán trae la obra de teatro ‘Site Akhunov’, que propone un diálogo entre disciplinas artísticas como la danza contemporánea, la música en vivo y las artes visuales, que se presentará el miércoles 1 de octubre de 2025, a las 8:00 p. m. Entrada con costo.

Esta puesta en escena es dirigida por Álvaro Restrepo con la participación de Marie France Delieuvin y la Compañía Cuerpo de Indias, se fundamenta en la música del compositor Sergey Akhunov, cuya obra es traducida al lenguaje coreográfico a través de un proceso que combina creación individual y colectiva.

La pieza, compuesta por Ll(oración) y Laguna, tiene un enfoque interdisciplinar que relaciona la composición musical con referencias visuales de Henri Matisse y con la interpretación escénica de cada bailarín.

Este cruce de lenguajes evidencia el carácter experimental del proyecto y su aporte a la reflexión sobre las posibilidades del arte como medio de exploración estética y de construcción de nuevas narrativas.

La cita es en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47.