Cargos a siete exediles de localidad de Bogotá por presuntas irregularidades en conformación de terna para alcalde local

–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra siete exediles de la localidad Antonio Nariño (2020-2023), de Bogotá, por presuntas irregularidades en la conformación de la terna para la designación del alcalde local en el año 2021.

Los investigados son Willian Fernando Pinilla Mendieta, Carlos Andrés Morales Prado, Carlos Arturo López Suárez, Vivían del Rosario Moreno Pérez, Víctor Manuel Silva Amaya, Diego Armando López Clavijo y Daniela Villamil Arteaga, quienes, en su calidad de integrantes de la Junta Administradora Local (JAL), habrían validado y aprobado la postulación de una aspirante que no cumplía con el requisito legal de arraigo, previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.

De acuerdo con la investigación, pese a las inconsistencias advertidas en la documentación presentada, los entonces ediles, al parecer, no realizaron las verificaciones necesarias para garantizar que la candidata cumpliera con el requisito de haber residido o desarrollado actividades en la localidad dentro de los dos años anteriores a la designación. Esta posible omisión habría derivado en su inclusión aparentemente irregular en la terna enviada a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca esclarecer si con esta actuación los funcionarios desconocieron los principios de igualdad, moralidad, eficacia, transparencia y responsabilidad que rigen la función púb?lica; por lo tanto, calificó provisionalmente la conducta de los cabildantes como grave, a título de culpa gravísima por desatención elemental de los deberes reglamentarios y legales.