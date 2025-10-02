Protestas globales tras la interceptación israelí de la Flotilla de la Libertad

–La interceptación de la Flotilla Global Sumud, también llamada Flotilla de la Libertad, por la Marina israelí desencadenó una ola de protestas a nivel global, con manifestantes expresando solidaridad con Gaza. Según informes, las movilizaciones se llevaron a cabo en España, Italia, Grecia, Bélgica, Alemania y Turquía.

Massive crowds gathered in front of Berlin's Central Station in solidarity with Gaza and the Sumud Flotilla, following the Israeli interceptions in international waters. pic.twitter.com/ECZzNho6vN — PALESTINE ONLINE ?? (@OnlinePalEng) October 1, 2025

En Estambul, miles de personas se congregaron frente al Consulado israelí para protestar contra la operación.

En Roma, activistas se reunieron frente a la estación ferroviaria de Termini, mientras que en la estación central de Nápoles manifestantes bloquearon las vías.

También tuvieron lugar protestas en Bruselas, donde una gran multitud se reunió en la plaza de la Bourse, y en la estación central de Berlín, según videos compartidos en redes sociales.

Se realizó también una manifestación espontánea frente al Consulado de Israel en Barcelona.

? SE REPORTAN PROTESTAS en Bélgica, Grecia, Alemania, Turquía, Canadá, París, España, Italia, Túnez. NECESITAMOS MÁS DE ESTO: Europa a la calle. América a la calle. BASTA DE SECUESTROS por parte de la BANDA T6RR0RlSTA ??pic.twitter.com/vP7aPn2bHs — El Necio (@ElNecio_Cuba) October 2, 2025

Bogotá sale a las calles por nuestra colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial pic.twitter.com/Xtb6BcWdpM — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

Durante la noche del miércoles, fuerzas navales israelíes interceptaron la Flotilla Global Sumud al acercarse a la costa de Gaza con intención de romper el bloqueo marítimo israelí. Los activistas denunciaron que Israel dañó deliberadamente sus comunicaciones para impedirles emitir señales de socorro y «detener la transmisión en directo de su abordaje ilegal».

Tripulantes de la flotilla de ayuda a Gaza que iban a bordo del barco Conscience comenzaron a cantar mientras se aproximaban las embarcaciones de la Armada israelí para interceptarlos.

El colectivo de activistas de la Flotilla Global Sumud cuenta con el apoyo de delegaciones de todo el mundo. La misión humanitaria estaba integrada por más de 40 embarcaciones que transportaban a cerca de 500 activistas, incluida Greta Thunberg, quienes denunciaban el bloqueo a Gaza y buscaban visibilizar la crisis humanitaria en el enclave palestino. (Información RT).