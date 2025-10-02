Cortes de luz este viernes 3 de octubre de 2025 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 3 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.

Localidad de Engativá

Barrio Boyacá. De la carrera 70 a carrera 73 entre calle 67 a calle 72 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Engativá Zona Urbana. De la carrera 117 a carrera 119 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 12:00 p. m. hasta las 2:30 p. m.

Barrio Sabana del Dorado. De la carrera 118 a carrera 122 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 79 a calle 87 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Gloria Oriental. De la carrera 7 Este a carrera 12 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San José Sur Oriental. De la carrera 6 Este a carrera 10 Este entre calle 40 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Suramérica. De la carrera 4 a carrera 7 entre calle 25 Sur a calle 28 Sur – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Suramérica. De la carrera 4 a carrera 7 entre calle 21 Sur a calle 28 Sur – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Parque Nacional Oriental. De la carrera 0 a carrera 6 entre calle 33 a calle 39 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Britalia. De la calle 165 a calle 168 entre carrera 50 a carrera 55 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Casablanca Suba I. De la calle 199 a calle 201 entre carrera 59 a carrera 67 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Prado Veraniego Norte. De la calle 128 a calle 132 entre carrera 51 a carrera 54 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Rincón de Santa Inés. De la carrera 115 a carrera 117 entre calle 152 a calle 154 – Desde las 12:30 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Suba Urbano. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 83 a carrera 85 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la calle 27 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 24 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 149 a calle 151 – Desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio El Carmen. De la calle 50 Sur a calle 52 Sur entre carrera 30 a carrera 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Vicente Ferrer. De la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 28 a carrera 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Vereda Fusca – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.