Los Guns N’ Roses llegan a Bogotá este 7 de octubre

Foto: Ticketmaster

La capital de Colombia, está lista para recibir en este 2025 a Guns N’ Roses en concierto en su gira «Get on the Nightrain» en el nuevo complejo cultural de Vive Claro. Este concierto se vivirá el próximo martes 7 de octubre 2025. ¡Conoce aquí más detalles!

Desde el martes 10 de junio de 2025, estará habilitada la preventa de la boletería. La venta general comenzará el jueves 12 de junio 2025 y continuará hasta agotar existencias en el portal web de ticketmaster.co*

El próximo 7 de octubre se volverá a escribir la historia cuando Guns N’ Roses regrese a Bogotá para hacer una fecha multitudinaria desde el Vive Claro. Un nuevo capítulo de un legado que comenzó en 1992 en El Campín y que volverá a suceder después de dos exitosas presentaciones de la banda en la capital en 2022. Axl, Slash y Duff McKagan nos harán celebrar la historia de una de las bandas eternas de la historia del rock and roll.

Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá, venta de entradas online sólo por Ticketmaster