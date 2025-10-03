Colombianas detenidas por Israel serán deportadas en un plazo no mayor a 72 horas

–El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó este viernes que las connacionales detenidas por Israel, Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, firmaron un documento mediante el cual se acogieron a un procedimiento de deportación expedita, que se prevé que se cumpla en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas.

El hecho lo conoció el encargado de funciones consulares de Colombia en Tel Aviv en una una visita que realizó en la fecha al centro de detención donde se encuentran las dos compatriotas, tras ser retenidas por autoridades israelíes en aguas internacionales en la interceptación de la Flotilla humanitaria Global Sumud (GSF).

Según el comunicado de la cancillería, durante la visita, las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico. La Cancillería a través de la oficina consular en Tel Aviv, solicitó de manera inmediata a las autoridades israelíes respetar los derechos humanos de las ciudadanas y garantizarles condiciones adecuadas mientras permanecen bajo su custodia, incluyendo acceso a agua y alimentación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que mantiene comunicación constante con las autoridades competentes y con las familias de las connacionales, y continuará acompañando de manera activa el proceso de ambas connacionales para garantizar su retorno seguro.

Igualmente destacó la coordinación consular con otros países latinoamericanos que también tienen nacionales afectados, así como la necesidad urgente de que se respete la labor humanitaria internacional y se brinden garantías de trato digno a todos los detenidos.

En el comunicado, el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso de velar por los derechos de sus nacionales en el exterior dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y seguirá informando lo pertinente, respetando en todo caso la intimidad de las connacionales afectadas y sus familias.

Asimismo, el Gobierno de Colombia reiteró «su condena al genocidio en Gaza y a la captura en aguas internacionales de una embarcación civil con ayuda humanitaria, así como de los procedimientos contrarios a los Derechos Humanos a los que han sido sometidas las dos connacionales y otros integrantes de la Flotilla humanitaria Global Sumud (GSF)».