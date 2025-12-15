Australia: Tras masacre en evento judio hallan cabezas de cerdo sobre tumbas musulmanas

–(Foto Instagram/aussiemammoth). Varias cabezas de cerdo fueron colocadas sobre tumbas de musulmanes en un cementerio al oeste de Sídney (Australia) tras la masacre ocurrida este domingo durante un evento judío en Bondi Beach, informa DailyMail.

El acto en el cementerio Narellan de Camden ha sido calificado por Ahmad Hraichie, empresario musulmán de servicios funerarios, como algo insensato y odioso.

«A quienquiera que haya hecho esto: no ha demostrado nada más que odio. No es la solución a ningún problema; es parte del problema», afirmó Hraichie. «Esto es pura estupidez. No logra nada. Solo alimenta la ira, el dolor y la división. No necesitamos que más personas se enfurezcan y se exalten con acciones cobardes como esta», subrayó.

Hraichie remarcó que las tumbas profanadas no tienen nada que ver con los acontecimientos de la actualidad y recordó que estas son «lugares de descanso, dignidad y respeto, para todas las religiones y para toda la humanidad».

El hecho ocurre mientras distintos líderes islámicos de Sídney afirmaron que se negarán a realizar los ritos funerarios de los autores del tiroteo. Uno de estos líderes, Jamal Rifi, señaló que la comunidad no considera que los agresores pertenezcan al islam.

«Lo que han hecho no es tolerado por ninguno de nosotros y está matando a civiles inocentes. Sabemos que es un versículo en nuestro libro: matar a un civil inocente es lo mismo que matar a toda la humanidad», declaró.

Así, los autores del tiroteo, Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50, quedarían privados de ceremonia funeraria. El primero permanece hospitalizado bajo custodia policial tras recibir disparos de los agentes que respondieron al ataque que ambos hombres lanzaron sobre más de mil personas, muchas de de las cuales celebraban la festividad judía de Janucá. (Información RT).