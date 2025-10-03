Hombre enviado a la cárcel por haber abusado de su hijastra menor de edad en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

El material probatorio aportado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Bogotá (UENNA) de la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra, menor de edad en la localidad de San Crsitóbal, al sur oriente de Bogotá.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en la localidad de San Cristóbal. Al parecer, el procesado aprovechó su condición de padrastro para agredir sexualmente, y en múltiples oportunidades a la víctima, una menor de 12 años, hija de su pareja sentimental.

Se cree que el procesado amenazaba a la joven para evitar que contara lo sucedido. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de acceso carnal violento agravado con actos sexuales con menor de 14 años, cargo que no fue aceptado.

