Judicializan a cabecilla de disidencias de las Farc como promotor de asonadas contra militares

–Ante un juez de control de garantías fue judicializado un cabecilla de las disidencias de las Farc señalado de instrumentalizar comunidades para impedir operaciones militares en el departamento de Antioquia. Se trata de Jainober Jiménez Restrepo, quien logró hacerse elegir presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento (Antioquia), cargo que le habría servido de fachada para ocultar su posible vínculo con el llamado frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los elementos materiales probatorios indican que sería uno de los cabecillas de este grupo armado ilegal y el encargado de convocar a las comunidades a reuniones, en medio de intimidaciones y la imposición de multas. Esto tendría como propósito dar instrucciones a los pobladores e instrumentalizarlos para que obstruyeran a la fuerza pública e impidieran su ingreso a determinados sectores.

Uno de los eventos en los que estaría involucrado ocurrió el pasado 25 de septiembre. Jiménez Restrepo agrupó a más de 200 personas con el fin de impedir el accionar de uniformados de la Policía Nacional en zona rural de Campamento.

Jainober Jiménez Restrepo fue nombrado presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento (Antioquia), un cargo que habría usado como fachada para ocultar su posible rol de cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc. Los elmentos materiales… pic.twitter.com/82Gj0sm2ag — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 3, 2025

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

El procesado no aceptó el cargo y fue cobijado con medida de aseguramiento que deberá cumplir en un centro carcelario.