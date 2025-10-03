Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este 3 y 4 octubre

Foto: Kike Barona – Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Rubián Zuluaga y Jhon Kevin López, en la parte solista, interpretarán obras imponentes para dos instrumentos de viento: “Morceau de concert, Op. 94 para corno” de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) y “Waiting para tuba wagneriana” del colombiano Juan Carlos Valencia (1978 -), en doble jornada iniciando el viernes 3 de octubre a las 6:00 p. m. en la parroquia San Gabriel Arcángel (localidad de Antonio Nariño) y el sábado 4 de octubre a las 4:00 p. m. en el León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Ambos conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo!

La Filarmónica de Bogotá, le hará frente a la “Sinfonía No. 9º o “Del nuevo mundo” para disfrute de los ciudadanos.

Viernes 3 de octubre de 2025 – Del nuevo mundo”, el lenguaje musical de Dvo?ák en Parroquia San Gabriel Arcángel

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en la parroquia San Gabriel Arcángel. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Parroquia San Gabriel Arcángel

Hora: 6:00 p. m.

Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 4 de octubre de 2025 – Del nuevo mundo”, el lenguaje musical de Dvo?ák – Auditorio León de Greiff UNAL

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Lee también: El Museo de Bogotá abre sus puertas con la exposición ‘Rodar Juntas’

Rubián Zuluaga, director de orquesta (Colombia)

Director de orquesta colombiano con una destacada trayectoria en dirección sinfónica y formación musical. Licenciado en Música por la Universidad de Caldas y Magíster en Dirección Orquestal por la Universidad EAFIT.

Desde 2021, se desempeña como Director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, colaborando con directores como Joachim Gustafsson, Niels Muus, Emil Tabakov, Enrique Diemecke y Bruno Ferrandis, entre otros. Su trabajo con la Filarmónica de Bogotá ha consolidado su presencia en el panorama sinfónico colombiano, además de permitirle explorar un repertorio diverso y proyectos de gran envergadura.

Jhon Kevin López Morales, corno – tuba wagneriana (Colombia)

Jhon Kevin López (corno – tuba wagneriana). Crédito: Kike Barona

Realizó sus estudios de pregrado en Música en la Universidad de Caldas (Colombia, 2011 – 2015) y completó el Máster en Música en el Conservatorium Maastricht (Países Bajos, 2021 – 2023). Su formación se ha enriquecido con la guía de destacados maestros como Will Sanders, Willy Bessems, Jorge Mejía y Luis Fernando López, así como con la participación en clases magistrales de reconocidas figuras internacionales, entre ellas Sarah Willis, Radek Baborak, Marie Luise Neunecker y Andrew Bain.

Se desempeña como Cornista Asistente de Jefe de Grupo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cargo que ocupa desde 2016. Ha sido invitado como cornista principal por la Prague Chamber Orchestra, (República Checa) Symfonieorkest Vlaanderen (Bélgica), Heritage Sinfonietta (Países Bajos) y la Houston Symphony (EE. UU.). Además, formó parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (México), la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia y de la Orquesta Sinfónica de Caldas.

Su actividad artística se complementa con participaciones en importantes festivales y programas, como el Encuentro Brasilero e I Latinoamericano de Trompistas (Brasil, 2018), el International Horn Symposium (Brasil, 2017), el Global Leaders Program, y el Cartagena Festival de Música (Colombia).