Obra teatro ‘Flor de mármol’, de Mi Compañía Teatro llega este 3 de octubre al Teatro Gaitán

Foto: Idartes

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán trae la obra de teatro ‘Flor de mármol’, una historia de amor y un testimonio de memoria histórica sobre uno de los males que más ha golpeado el alma de Colombia: el secuestro y desaparición de personas, que se presentará el viernes 3 de octubre de 2025, a las 7:00 p. m. Entrada con costo.

En‘Flor de mármol’ la actriz cubano-colombiana Mérida Urquía, narra la historia de Flora una joven escritora de poesías y de Julio un defensor del medio ambiente y los derechos humanos y su intensa pasión, que terminó abruptamente con el secuestro y la desaparición de Julio.

Una tarde se despidieron después de almorzar en un restaurante del centro de la ciudad y acordaron verse «tres horas despúes», pero nunca más se volvieron a ver. Flora se niega a aceptar que su amado ha desaparecido y lo busca durante 10 años por toda Colombia. No lo encuentra…y entra en un delirio poético, escribe febrilmente intentando el verso perfecto para despedir a un hombre muerto.

Con la narrativa central se entrecruzan otras historias de amores imposibles o amores con trágicos finales: Julio Antonio Mella y Tina Modotti; Mario Calderón y Elsa Alvarado; Orfeo y Eurídice; Dulce María Loynaz y el Rey Tut Am Amen. Durante esta presentación la actriz va develando las motivaciones personales que la condujeron a tratar en el teatro el tema de la desaparición forzada.