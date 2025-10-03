Conozca la agenda académica del Fritanga Fest 2025 en Bogotá

Fotos: IPES.

Esta vez las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá y otras zonas de la ciudad vivirán el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, una versión adicional para disfrutar de lo mejor de este plato tradicional y su sabor único. Son 55 piqueteaderos y restaurantes que se vinculan a esta nueva edición del año. ¡Conoce detalles, visita las Plazas de Mercado y disfruta del mejor sabor!

La ciudadanía tiene una nueva oportunidad para encontrarse con el sabor y la tradición con el Fritanga Fest Bogotá 2025, un evento permitirá a bogotanos y visitantes degustar distintas versiones de la fritanga, en un ambiente que resalta el papel de las plazas de mercado como escenarios de economía social y cultura viva.

El Fritanga Fest Bogotá 2025, que ya tuvo una exitosa edición en agosto de 2025, regresa ahora con una propuesta renovada que combina gastronomía y reflexión académica. Además de disfrutar porciones generosas de fritanga a precios accesibles, la ciudadanía podrá acercarse a las historias de quienes han hecho de este plato un sustento familiar y una tradición que une a la ciudad.

La fritanga es hoy símbolo de identidad y motor de economía social en Bogotá, une a campesinos que producen insumos, a comerciantes de plazas de mercado, a restaurantes tradicionales y a miles de consumidores que encuentran en ella una experiencia auténtica.

“Invitamos a los bogotanos a vivir esta nueva edición del Fritanga Fest. Es una oportunidad para disfrutar nuestra gastronomía, apoyar a los comerciantes y reconocer la importancia de las plazas de mercado en la vida cultural y económica de la ciudad”, afirmó María Andrea Solano Behaine, subdirectora del Instituto para la Economía Social (IPES).

El Fritanga Fest Bogotá 2025 reafirma que los sabores tradicionales no pasan de moda, sino que se reinventan y fortalecen el tejido social y económico de Bogotá. El IPES seguirá impulsando este tipo de encuentros que fortalecen la economía popular y consolidan a las plazas distritales como orgullo de la ciudad.

Hablemos de Fritanga en Bogotá: aganda académica

Así será la agenda académica del sábado 4 de octubre en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia:

8:30 a. m. Apertura y Palabras de Bienvenida

Catalina Arciniegas, directora del IPES

María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá

9:00 a.m. – 9:45 a.m.

Charla: La Fritanga en Nuestro ADN

Moderación: Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Ricardo Malagon, chef investigador e instructor en el SENA

Alexander Tapia Sánchez, chef de Artesanías de Colombia

Luz Mery Pinilla, profesional especializado del Instituto para la Economía Social, líder del Fritanga Fest

10:00 a. m. – 10:45 a. m.

Panel: Fritangueras de Tradición, homenaje a Doña Segunda

Moderación: Carlos Muñoz, Sabor Bogotá

Lina Moreno, Piqueteadero Doña Segunda (Plaza Distrital de Mercado 12 de octubre)

Piqueteadero Don Jorge

Luz Mariela Sacristan, Plaza Distrital de Mercado Restrepo

Sandra Soledad Correa , piqueteadero Cuatro Vientos

11:00 a. m. – 11:45 a. m.

Panel: Fusión Fritanga: La Deconstrucción del Sabor

Moderación: Valentina Ruiz, Profesional en Gastronomía del Instituto Distrital de Turismo

David Robles Robles, Sabyi (Fritanga vegetariana)

César Augusto Tovar, PorkGusto, Plaza Distrital de Mercado La Concordia

Laura Valenzuela, chef de restaurantes como Leonor Espinosa

María del Carmen Pinzón, Plaza Distrital de Mercado La Concordia

Viviana Nariño Bernal, asesora del programa de Gastronomía y Culinaria de la Fundación Universitaria del Área Andina.

12:00 m. – 12:45 p. m.

Panel: La Fritanga en Plata Blanca: Impacto en la economía

Moderación: Morelca Giraldo, subdirectora de Economía Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico

Juliana Hernández, directora macrosector de Turismo, Recreación y Deporte de la Cámara de Comercio de Bogotá

Maria Andrea Solano, Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del IPES

Iván Ruiz Argel, experto en iniciativas de ecosistemas socio empresariales.

3:00 p.m.

Grupos musicales a cargo de la FUGA: El evento contará con la participación de diferentes grupos musicales que amenizarán la jornada.

Además, los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, los 55 establecimientos que participan en el Fritanga Fest Bogotá 2025 estarán abiertos para recibir a los comensales. La lista completa de participantes y sus direcciones se pueden encontrar en este enlace: 55 establecimientos de Bogotá participarán la segunda edición de Fritanga Fest 2025: 4 y 5 de octubre